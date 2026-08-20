Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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20.08.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 341,20 CHF.
Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 341,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'130 Punkten steht. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 338,00 CHF nach. Mit einem Wert von 352,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'526 Comet-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 24,55 Prozent niedriger. Bei 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,06 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 CHF belaufen.
Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,57 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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