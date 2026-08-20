Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 345,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Comet-Aktie bis auf 345,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 352,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'808 Comet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,92 Prozent. Bei einem Wert von 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 51,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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