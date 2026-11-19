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19.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet steigt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 312,00 CHF zu.
Die Comet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 312,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'838 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 317,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 308,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 9'376 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 44,94 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 44,13 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 9,20 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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