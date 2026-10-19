Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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19.10.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Montagvormittag mit angezogener Handbremse
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Comet. Bei der Comet-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 314,80 CHF.
Mit einem Wert von 314,80 CHF bewegte sich die Comet-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 322,60 CHF. Die Comet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 314,80 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'066 Comet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 44,63 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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