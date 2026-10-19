Comet Aktie News: Comet am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 324,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 325,20 CHF zu. Mit einem Wert von 316,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'964 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,57 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 85,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 CHF.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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