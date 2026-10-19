Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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19.10.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Comet. Das Papier von Comet konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 324,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 324,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 325,20 CHF zu. Mit einem Wert von 316,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'964 Comet-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,57 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 85,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 CHF.
Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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