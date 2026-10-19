Comet Aktie News: Comet am Mittag gefragt

Das Papier von Comet konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 318,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'214 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 322,60 CHF. Bei 316,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 2'965 Comet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 42,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 45,26 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,70 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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