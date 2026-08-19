Comet Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Comet

Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 364,60 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'186 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 364,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 369,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 512 Comet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (167,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 54,20 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,67 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,65 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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