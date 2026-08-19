Comet Aktie News: Comet am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Comet-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 351,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 351,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 369,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'356 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,54 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Mit Abgaben von 52,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,67 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,65 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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