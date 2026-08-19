Comet Aktie News: Comet am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 365,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'164 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 364,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 369,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'463 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 118,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,67 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,65 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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