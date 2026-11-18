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18.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Comet gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,3 Prozent auf 304,80 CHF.
Die Comet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 304,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 307,40 CHF. Bei 302,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'899 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 42,81 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 18.11.2026
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