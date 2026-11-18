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18.11.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet macht am Mittwochmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Comet. Zuletzt konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,8 Prozent auf 306,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,8 Prozent auf 306,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'060 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 307,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 302,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'087 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Abschläge von 43,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 CHF je Comet-Aktie.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 9,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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