Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’903 -0.3%  SPI 19’662 -0.2%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’461 -1.0%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’252 -1.1%  Gold 4’374 0.8%  Bitcoin 64’385 2.2%  Dollar 0.8256 0.2%  Öl 103.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Huber+Suhner-Aktie dennoch kräftig im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...
ETF Sparplan

Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet zieht am Freitagvormittag an

Comet Aktie News: Comet zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von Comet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Comet
340.79 CHF 2.27%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,6 Prozent auf 340,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 340,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'277 Comet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 24,77 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 95,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Comet Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten