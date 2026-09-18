Comet Aktie News: Comet zieht am Freitagvormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,6 Prozent auf 340,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 340,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'277 Comet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 24,77 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 95,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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