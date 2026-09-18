Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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18.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Comet. Die Comet-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 335,40 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 335,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 343,60 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 335,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'208 Comet-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,82 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 48,03 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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