Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Freitagmittag ins Plus

Das Papier von Comet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 342,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'708 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 343,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 335,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'252 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 96,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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