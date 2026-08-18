Comet Aktie News: Comet am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 383,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'176 Punkten steht. Bei 378,00 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 382,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 757 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,01 Prozent. Bei 167,00 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,42 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,47 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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