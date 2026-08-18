Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 383,20 CHF.
Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 383,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'176 Punkten steht. Bei 378,00 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 382,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 757 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,01 Prozent. Bei 167,00 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,42 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,47 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
09:29
|Comet Aktie News: Comet am Dienstagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SIX-Handel: SPI verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.