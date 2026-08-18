Comet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Comet

Um 16:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 4,2 Prozent auf 370,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'156 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 369,60 CHF. Bei 382,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'251 Comet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 CHF am 03.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 54,94 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CHF aus.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins