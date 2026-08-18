Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’319 0.1%  SPI 20’161 -0.1%  Dow 53’344 -0.2%  DAX 26’134 -0.8%  Euro 0.9409 0.2%  EStoxx50 6’469 -0.9%  Gold 4’362 -1.3%  Bitcoin 52’590 0.7%  Dollar 0.8127 0.2%  Öl 91.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850On113454047Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Aktienrückkauf bei Novo Nordisk: Nächste Etappe erreicht - Kursreaktion im Blick
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Suche...

Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Comet

Comet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Comet

Die Aktie von Comet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 370,60 CHF.

Comet
366.41 CHF -5.73%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 4,2 Prozent auf 370,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'156 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 369,60 CHF. Bei 382,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'251 Comet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 CHF am 03.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 54,94 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CHF aus.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Comet Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten