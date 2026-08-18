Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Dienstagmittag ins Minus

Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 377,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 376,80 CHF ein. Mit einem Wert von 382,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'798 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,82 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 CHF am 03.09.2025. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 55,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,67 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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