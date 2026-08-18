Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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18.08.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Dienstagmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Comet. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 377,40 CHF.
Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 377,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 376,80 CHF ein. Mit einem Wert von 382,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'798 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,82 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 CHF am 03.09.2025. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 55,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,67 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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