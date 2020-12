Comet-Aktie aktuell: Comet präsentiert sich stärker

Die Aktie von Comet gehört zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0.9 Prozent auf 182.00 CHF zu.

Zuletzt konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.9 Prozent auf 182.00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 13'048 Punkten steht. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183.00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 181.00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 1'146 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183.00 CHF) erklomm das Papier am 01.01.0001 00:00:00. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71.30 CHF. Dieser Wert wurde am 01.01.0001 00:00:00 erreicht.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 5.20 CHF je Aktie.

Die Comet Holding AG ist ein international tätiges Technologieunternehmen. Kernkompetenz ist die Herstellung von Systemen und Komponenten für die Marktsegmente zerstörungsfreie Materialprüfung und Sicherheit mit Fokus auf die Technologien Röntgen, Hochfrequenz und e-beam unter den Marken COMET, YXLON und ebeam. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Segmente ebeam Technologies, Plasma Control Technologies, X-Ray Systems und Industrial X-Ray Modules gegliedert. Die Produktpalette beinhaltet Metall-Keramik-Röntgenquellen für die zerstörungsfreie Materialprüfung und die Sicherheitsinspektion, ebeam-Quellen für die umweltfreundliche Sterilisation von Oberflächen, Vakuum-Kondensatoren, HF-Generatoren und HF-Matchboxen zur hochpräzisen Steuerung von Plasmaprozessen sowie stationäre und mobile Röntgensysteme und High-End RF-Matchboxes- und -Lösungen für den Halbleitermarkt. Mit der Marke COMET werden hauptsächlich Hightechkomponenten und -module hergestellt. Mit YXLON bietet der Konzern ganze Systemlösungen inklusive Software und Service an. Plasma Control Technologies (PCT) ist für die Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Vakuumkondensatoren, HF-Generatoren und HF-Matchboxen zur hochpräzisen Steuerung von Plasmaprozessen zuständig. Der Kundenkreis setzt sich aus Unternehmen der Automotive-, Luftfahrt- und Raumfahrt-, Stahl-, Pipelinebau-, Elektronik-, Halbleiter- und Solarindustrie wie auch aus Sicherheitsunternehmen zusammen. Unter der Marke "ebeam" bietet die Gruppe kompakte Bausätze für die Behandlung von Oberflächen in der Lebensmittel- und Druckindustrie an, die unter anderem in der berührungslosen Sterilisation von Getränkeverpackungen eingesetzt werden. Die Comet Holding AG unterhält Produktionsstätten in der Schweiz, in Deutschland, Dänemark, USA und in China. Mit eigenen Tochtergesellschaften ist der Konzern in den USA, China, Korea und Japan präsent. Die Gesellschaft wurde 1948 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Flamatt, Schweiz.

