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17.11.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 301,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 301,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten realisiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 299,60 CHF nach. Bei 299,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 729 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 72,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,20 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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