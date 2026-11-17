Die Comet-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 298,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 295,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 299,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'008 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 51,64 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,20 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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