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17.11.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag in Rot
Die Aktie von Comet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 300,00 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 300,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 295,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 299,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'694 Comet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,20 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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