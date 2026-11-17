Um 12:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 300,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 295,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 299,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'694 Comet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,20 CHF je Comet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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