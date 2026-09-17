Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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17.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet gewinnt am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Comet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Das Papier von Comet legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 326,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'623 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Comet-Aktie sogar auf 326,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 324,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 543 Comet-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 27,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 87,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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