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17.09.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 337,80 CHF.

Comet
333.23 CHF 3.87%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 337,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'702 Punkten tendiert. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 341,20 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 324,00 CHF. Bisher wurden heute 5'936 Comet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,87 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 48,40 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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