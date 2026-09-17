Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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17.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Comet. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,5 Prozent auf 334,40 CHF zu.
Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 334,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'608 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 334,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 324,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'180 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 35,23 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 47,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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