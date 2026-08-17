Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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17.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Comet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Comet legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 390,40 CHF.
Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 390,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 393,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 389,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'865 Comet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,22 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,67 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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