Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Das Papier von Comet legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 388,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'213 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 393,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 389,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'967 Comet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 CHF am 03.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 57,03 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CHF belaufen.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 7,47 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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