Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr stieg die Comet-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 387,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'240 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 393,80 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 389,80 CHF. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 3'641 Aktien.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 14,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 167,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,47 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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