Comet Aktie News: Comet verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 301,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. Die Comet-Aktie sank bis auf 301,20 CHF. Mit einem Wert von 303,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 949 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Gewinne von 50,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 72,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,20 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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