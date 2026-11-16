Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 300,40 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'400 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 299,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 303,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 12'098 Stück.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,53 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 CHF je Comet-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 9,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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