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16.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 300,40 CHF nach.
Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 300,40 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'400 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 299,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 303,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 12'098 Stück.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,53 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 CHF je Comet-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 9,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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