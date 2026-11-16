Comet Aktie News: Comet wird am Mittag ausgebremst

Die Comet-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 302,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Im Tief verlor die Comet-Aktie bis auf 299,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 303,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'771 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,74 Prozent. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 73,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 9,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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