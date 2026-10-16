Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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16.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag billiger
Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 317,60 CHF.
Die Comet-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 317,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Comet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 311,60 CHF aus. Bei 323,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'779 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 42,38 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 82,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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