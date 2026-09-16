Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Nachmittag ins Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 16:28 Uhr 3,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 324,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 316,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 6'123 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF je Aktie ausschütten.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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