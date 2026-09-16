Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittwochmittag fester

Das Papier von Comet konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 319,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 320,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,40 CHF. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'892 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 29,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 45,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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