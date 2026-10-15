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15.10.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Anleger setzen Comet am Donnerstagnachmittag unter Druck

Comet Aktie News: Anleger setzen Comet am Donnerstagnachmittag unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 317,00 CHF abwärts.

Comet
322.50 CHF -8.84%
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Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 7,3 Prozent auf 317,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Die Comet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 312,60 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 322,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'136 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,65 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,02 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 CHF.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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