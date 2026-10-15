Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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15.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet mit herben Abschlägen am Donnerstagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Comet. Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,2 Prozent auf 324,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 5,2 Prozent auf 324,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 312,60 CHF. Bei 322,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 12'528 Comet-Aktien umgesetzt.
Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 46,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,70 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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