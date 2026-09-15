Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Comet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 311,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 311,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Im Tief verlor die Comet-Aktie bis auf 311,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 315,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'036 Comet-Aktien.
Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 45,03 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 78,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
09:29
|Comet Aktie News: Comet tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Freundlicher Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Comet Aktie News: Comet am Montagnachmittag weit abgeschlagen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Comet Aktie News: Comet mit herben Abschlägen am Mittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.