Comet Aktie News: Comet tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 311,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Im Tief verlor die Comet-Aktie bis auf 311,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 315,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'036 Comet-Aktien.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 45,03 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 78,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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