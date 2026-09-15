Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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15.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Comet. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 311,40 CHF.
Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 311,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 307,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 315,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 7'267 Stück.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 44,03 Prozent Luft nach unten.
Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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