Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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15.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Dienstagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Comet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 310,80 CHF abwärts.
Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 310,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'404 Punkten liegt. Die Comet-Aktie sank bis auf 307,40 CHF. Bei 315,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'567 Comet-Aktien.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 45,50 Prozent zulegen. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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