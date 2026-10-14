Comet Aktie News: Comet am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Comet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 346,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'767 Punkten steht. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 352,80 CHF. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 346,60 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 352,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 636 Comet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Gewinne von 30,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 49,74 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,70 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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