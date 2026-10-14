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14.10.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet schiebt sich am Mittwochmittag vor

Comet Aktie News: Comet schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von Comet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 349,00 CHF.

Comet
324.89 CHF -8.16%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 349,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'913 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 355,40 CHF. Bei 352,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'871 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 CHF ausgeschüttet werden.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,70 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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