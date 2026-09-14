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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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14.09.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Comet Aktie News: Comet am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Comet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 315,80 CHF.

Comet
314.77 CHF -7.11%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 8,0 Prozent auf 315,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Comet-Aktie bis auf 312,00 CHF. Bei 334,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'766 Stück gehandelt.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 30,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 44,81 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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