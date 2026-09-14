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14.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet mit herben Abschlägen am Mittag

Comet Aktie News: Comet mit herben Abschlägen am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Comet. Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,2 Prozent auf 315,20 CHF abwärts.

Comet
314.70 CHF -7.13%
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Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 8,2 Prozent auf 315,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'624 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 313,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 334,00 CHF. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'841 Stück gehandelt.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,46 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,70 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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