Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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14.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Comet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 380,00 CHF abwärts.
Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 380,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 379,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 379,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 883 Comet-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,00 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 56,05 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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