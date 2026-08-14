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14.08.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Freitagnachmittag mit Kursplus

Comet Aktie News: Comet am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 387,20 CHF.

Comet
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Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 387,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'266 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 387,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 379,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'777 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,87 Prozent.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,47 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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