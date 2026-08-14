Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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14.08.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Comet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 382,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 382,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'379 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 378,60 CHF ein. Bei 379,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'057 Comet-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 15,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 167,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 56,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 CHF.
Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,47 CHF je Comet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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