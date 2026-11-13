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13.11.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet büsst am Freitagvormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Comet. Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 311,60 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 311,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 309,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 310,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 765 Comet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,20 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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