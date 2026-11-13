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13.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 304,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,6 Prozent auf 304,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Im Tief verlor die Comet-Aktie bis auf 304,20 CHF. Bei 310,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 9'205 Comet-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 32,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 CHF aus.
Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,20 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 13.11.2026
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