Comet Aktie News: Comet gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,6 Prozent auf 304,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Im Tief verlor die Comet-Aktie bis auf 304,20 CHF. Bei 310,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 9'205 Comet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 32,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 CHF aus.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,20 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an