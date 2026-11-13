Comet Aktie News: Comet am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Comet-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 310,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 308,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'668 Comet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 31,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 CHF je Comet-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,20 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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