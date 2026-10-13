Comet Aktie News: Comet am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Comet-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 344,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Comet-Aktie bis auf 339,80 CHF. Bei 345,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'317 Comet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von 31,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,70 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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