Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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13.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet legt am Mittag zu
Die Aktie von Comet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 353,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 353,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'881 Punkten notiert. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 354,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 345,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'583 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 50,68 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,70 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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